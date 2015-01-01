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निर्देश:विस चुनाव परिणाम के बाद जुलूस निकालने आतिशबाजी और नारेबाजी पर होगा प्रतिबंध

भभुआ4 घंटे पहले
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  • सुबह आठ बजे से होगी वोटों की गिनती, बिना एंट्री पास के नहीं मिलेगा प्रवेश

विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी।चुनाव परिणाम के बाद जुलूस निकालने आतिशबाजी करने और नारेबाजी पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिबंध लगाया गया है।जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

इसलिए मतगणना परिणाम आने के बाद किसी भी अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का सड़क जाम जुलूस अथवा किसी के पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।माहौल में कड़वाहट नहीं आए इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया है।

नियमों का उल्लंघन किए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों की गिनती 10 नवंबर को मोहनिया स्थित कृषि बाजार समिति में होगी।सभी मत गणना हॉल के अंदर चुनाव आचार संहिता के तहत मिले निर्देशों का पालन करना होगा।

कोरोना के इस दौर में संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का के निर्देशों का पालन करना होगा। मतगणना कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है।गणना अभिकर्ताओं के लिए 14 टेबल होगी। जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है।
मतगणना कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
मतगणना को लेकर सभी संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।काउंटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।मतगणना का कार्य 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतगणना परिसर में किसी भी परिस्थिति में कोई भी पदाधिकारी कर्मी अथवा अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ता को बिना अधिकृत परिचय के प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना परिसर में कोई भी पदाधिकारी कर्मी अथवा अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ता को मोबाइल कैलकुलेटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी को मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए दिया जाएगा पास
मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा अन्य को प्रवेश पास निर्गत किया जाएगा। मतगणना कक्ष में लाउडस्पीकर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एक अलग लाउडस्पीकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में तथा एक मीडिया कोषांग में लगाया जाएगा।

हर चरण में लाउडस्पीकर के द्वारा अफसरों के माध्यम से चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शाम 5 बजे तक आवश्यकतानुसार अग्निशमन वाहन की व्यवस्था करेंगे। मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है।
आईटी एक्सपर्ट करेंगे मतगणना की जांच
मतगणना कार्य को लेकर मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।मतगणना कर्मियों को किस तरह मतों की गिनती करनी है। ईटीपीबीएस से प्राप्त मत एवं पोस्टल बैलट से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जा रहा है। ईटीपीबीएस द्वारा लोक सभा निर्वाचन की तरह विधानसभा निर्वाचन में भी मत प्राप्त हुए हैं। आईटी एक्सपर्ट ईटीपीबीएस द्वारा प्राप्त पत्र को स्कैन कर इसकी सत्यता की जांच करेंगे।
मोबाइल फोन पर रहेगा प्रतिबंध
सत्यता की जांच होने के बाद सही पाए जाने पर ही उन मतों की गिनती की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टल बैलट के मतों की गिनती के अलावा अलग टेबल की व्यवस्था की गई है।10 नंबर को सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती प्रारंभ की जाएगी उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों के मतों की गिनती शुरू होगी।मतगणना हाल के अंदर काउंटिंग एजेंट अपने साथ सादा कागज नोटबुक एवं साथ लेकर जा सकते हैं।

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