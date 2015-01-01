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जागरूकता:दिवाली पर कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

भभुआ6 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य महकमा लोगों को गिफ्ट में मास्क व सैनिटाइजर देने के लिए कर रहा जागरूक
  • दीपावली की धूम में सेनिटाइजर को आग व पटाखे से दूर रखें

दीवाली, छठ में भी कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन करें। क्योंकि कोरोना अभी तक गया नही है। इस त्यौहार स्वास्थ्य महकमा भी लोगो को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन कर लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अतिरिक्त लोगो को दीवाली पर गिफ्ट में मास्क व सैनिटाइजर देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ताकि कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह न बनें। त्यौहार को लेकर बाजार में भीड़ है। खरीददारी हो रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण की संभावना को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोविड संक्रमण काल से पूर्व की तरह इस बार की दीपावली बिल्कुल अलग है।

इस दीपावली को कई मायनों में हमें ख़ास बनाना होगा। दीपावली का पर्व अंधेरों पर प्रकाश की जीत का है अभी के दौर में कोविड-19 अंधेरे का पर्याय है। थोड़ी सतर्कता एवं सावधानी से उजालों के पर्व दीपावली को संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। विशेषकर हाथ धोने, मास्क पहनने और दीपावली जैसे त्योहार पर भी 6 फीट की दूरी रखने जैसे नियमों का पालन जरूरी है।
विभाग की अपील-दीपावली पर खुशियां बांटे, वायरस नहीं
दीपावली को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोस्टर जारी करते हुए दीपावली व छठ जैसे त्यौहारों पर बरती जाने वाली उपायों का आवश्यक रूप से ख्याल रखने की अपील की है। मंत्रालय ने अपील किया है कि इस घड़ी में हमें खुशियां बांटनी हैं न कि वायरस। इसके लिए आवश्यक उपायों का पालन जरूर करें। यदि आपके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप है तो इसके माध्यम से आॅनलाइन अपने रिश्तेदारों को दीपावली की बधाई दे सकते हैं।
सेनिटाइजर के इस्तेमाल के प्रति रहें सचेत
सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार तिवारी ने बताया दीपावली पर सेनिटाइजर के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहना जरूरी है। सैनिटाइजर में एल्कोहल होता है। यह आग तेजी से पकड़ता है। दीपक जलाने से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करें। आतिशबाजी से दूरी बनायें। यदि दीप जला रहे हों तो सैनिटाइजर को अपने साथ नहीं रखें।

इसे आग से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। इस मौके पर घर में बनाये गये या डिब्बाबंद मिठाईयों का इस्तेमाल करें। दीपावली पर यदि घर पर कोई मेहमान पहुंचते है तो सबसे पहले साबुन पानी से हाथ धुलवायें। गले नहीं लगें व इसकी जगह उनका अभिवादन हाथ जोड़ कर करें। यदि उनके द्वारा कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसे सेनिटाइज कर लें।

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