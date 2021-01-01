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नामांकन:31 पैक्सों में चुनाव के लिए 365 प्रत्याशी आमने -सामने अध्यक्ष के 61 और सदस्य के लिए 232 ने भरा पर्चा

भभुआ2 दिन पहले
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  • } कार्यकारिणी चुनाव के लिए बीते शनिवार से नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा, शनिवार को नुआंव, भगवानपुर व अधौरा में एक भी नामांकन नहीं हुआ

जिले के 31 पैक्सों के निर्वाचन के लिए अब तक कुल 365 सदस्य सामने आ चुके है। नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न सामितियों में अध्यक्ष पद के लिए 61 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सदस्य पद के लिए भी विभिन्न वर्गों के 242 सदस्यों ने पर्चा दाखिल किया। इसके पहले बीते शनिवार यानी नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के 19 व सदस्य के 43 दावेदार सामने आ चुके है। हालांकि शनिवार को नुआंव, भगवानपुर व अधौरा में एक भी नामांकन नही हुए थे। बहरहाल जिले की विभिन्न प्रखंडों के 31 प्राथमिक कृषि साख एवं सहयोग समितियों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं।

कार्यकारिणी चुनाव के लिए बीते शनिवार से नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। उधर, मोहनिया प्रखण्ड के बम्हौर पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के पांच उम्मीदवारों समेत कुल 27 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। दरअसल बम्हौर पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन का प्रक्रिया प्रारंभ है। नामांकन की तिथि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक निर्धारित की गई है। सोमवार यानी 1 फरवरी को उक्त चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों समेत कुल 27 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। बम्हौर पैक्स का चुनाव आगामी 15 फरवरी को होगा। 3 से 4 फरवरी तक नामांकन की सवीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, वहीं 6 फरवरी को नाम वापसी की तिथि मुकर्रर की गई है।

जिले के विभिन्न प्रखंडों की 31 प्राथमिक कृषि साख एवं सहयोग समितियों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं
एक अध्यक्ष के लिए व रामगढ़ में सदस्य के लिए चार ने किया नामांकन

भगवानपुर प्रखंड से मोकरम व रामगढ़ पँचायत में पैक्स चुनाव होना है।जिसको लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभाकक्ष भवन में सोमवार को पैक्स चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी नामांकन किया गया। नामांकन को लेकर 2 टेबल बनाए गए है। जिसमें एक टेबल पर दोनों पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए तो दोनों पंचायतोंं के सदस्य पद के लिए दूसरी टेबल पर नामांकन पत्र लिए गए।नामांकन पत्र दाखिल करनेे वाले अभ्यर्थी के साथ उनके प्रस्तावक भी मौजूूद थे। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि मोकरम पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार उपाध्याय ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।

नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष के लिए 4 तो सदस्य के लिए 11 ने भरा पर्चा
प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभा कक्ष में सबार,अमाव व भीतरीबांध पंचायत के पैक्स समिति से नामांकन के दूसरे दिन भी 4 अध्यक्ष व 11 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। सबार पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए कुद्दुस अंसारी, सदस्य पद के लिए मधुरेंद्र पांडेय, मुनिलाल साह, गीता देवी,बृजकिशोर बिंद, सिद्धनाथ चौधरी, अमीरचंद राम कुल 6 ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

पैक्स अध्यक्ष के लिए 2 एवं सदस्य के लिए 11 ने किया नामांकन
स्थानीय प्रखंड अंतर्गत मेऊड़ा पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों ने प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार एवं प्रखंड सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रंजीत प्रसाद के समक्ष नामांकन किया।

नामांकन के दूसरे दिन 12अध्यक्ष और 73 सदस्यों ने किया नामांकन
प्रखंड के चार पंचायतों में सोमवार को नामांकन के दूसरे दिन कुल 12अधयक्ष पद और 73 सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया। चाँद प्रखंड के चार पंचायत भरारी कला सौखरा लोहदन सिरहीरा पैक्स के नामांकन अध्यक्ष पद के लिए 12उम्मीदवार और सदस्य पद पद के लिए 73लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया।

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