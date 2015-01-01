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वेलनेस कर्मी:ऐप का प्रशिक्षण लेंगे हेल्थ एन्ड वेलनेस कर्मी

भभुआएक घंटा पहले
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आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत के स्वास्थ्य केंद्रित को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किया गया है। अब इन सेंटरों में कार्य करने वाले कर्मियों को मोबाइल एप की ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि इनका संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके। बताया गया है की हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऑनलाइन मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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