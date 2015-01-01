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स्वास्थ्य महकमा:वैक्सीन को ले तैयारी में जुटा स्वास्थ्य महकमा

भभुआएक घंटा पहले
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वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सका है। संभावना है कि नए साल में कोरोना के खिलाफ सफल वैक्सीन खोज ली जाएगी। संभव है लोगों को वैक्सीनेशन भी की जाएगी। इधर, स्वास्थ्य महकमा कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी में जुट गया है। महकमे के अफसर व कर्मी वैक्सीनेशन के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं।

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