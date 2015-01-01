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वारदात:चैनपुर में सिरफिरी महिला ने हसुआ से पड़ाेसी के बच्चे की गर्दन रेतकर की नृशंस हत्या

भभुआ/चैनपुरएक घंटा पहले
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  • चैनपुर थाना क्षेत्र के नाउडीह गांव में आराेपी महिला ने अपने घर में ही दिया वारदात को अंजाम

चैनपुर में सिरफिरी महिला ने धारदार हसुआ से एक बालक की गर्दन काट कर नृशंस हत्या कर दी। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के नाउडीह गांव की है। बालक नाउडीह गांव निवासी मुन्ना रॉय का करीब 8 वर्षीय पुत्र दीपू था। वारदात को सिरफिरी महिला ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे अपने घर में ही अंजाम दिया। उस वक्त महिला घर में अकेली थी, उसके पति व ससुर समेत अन्य परिजन किसी काम से बाहर गए थे। बालक की धारदार हसुए से नृशंस हत्या की घटना के बाद सूचना जंगल में लगे आग की तरह फैल गई।

गांव व पास -पड़ोस में सनसनी फैल गई। सूचना पर भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई और आक्रोशित भीड़ ने आरोपी महिला को मारपीट कर सिर फोड़ डाला। इतना ही नही गुस्साई भीड़ आरोपी महिला के बदन पर केरोसिन छिड़क कर आग के हवाले करने जा ही रही थी, तभी सूचना पर चैनपुर थाना की गश्ती पुलिस आरक्षी बल के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ से किसी तरह महिला को बचाकर पुलिस गिरफ्तार कर इलाज़ के लिए अस्पताल ले आई। यहां महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। बच्चे की धारदार हसुआ से हमला कर नृशंस हत्या की सूचना पर जब चैनपुर पुलिस पहुंची आक्रोशित भीड़ का सामना करना पड़ा। गुस्साई भीड़ बच्चे का शव उठाने नही दे रहे थे।उनका कहना था कि वे आरोपी महिला को यहां से जाने नही देंगे।

बालक के घर के सामने ही है आरोपी महिला का घर

घटना के संबंध में ग्रामीणों में शामिल संतु राय, श्रवण राय समेत कई बताते हैं कि बालक का घर आरोपी महिला के सामने ही है। बालक पहले भी महिला के घर हमेशा आता-जाता रहता था। ग्रामीणों ने बताया कि हमेशा की तरह गुरुवार शाम भी बालक महिला के घर गया था। महिला ने बालक के गर्दन पर एक धारदार हसुए से घातक हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया।

आरोपी महिला को पुलिस कर लिया है गिरफ्तार
बच्चे की धारदार हसुए से हत्या की गई है। आरोपी महिला को चैनपुर थाना पुलिस गिरफ्तार कर ली है। आरोपी महिला ने किन वजहों से वारदात को अंजाम दिया है पुलिस हर बिन्दुओं पर उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। जल्द ही घटना का पुलिस पर्दाफाश करेगी। दिलनवाज अहमद, एसपी, कैमूर

चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था दीपू
ग्रामीणों व परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपू चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। वह अपने माता-पिता व भाई-बहनों का लाड़ला था। दीपू की मौत के बाद सबसे बड़ी बहन रीना कुमारी, भाई छ्ठु कुमार और बहन अंचली कुमारी स्तब्ध हैं। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा। परिजन और ग्रामीण उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं।

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