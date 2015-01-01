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छापेमारी:मोहनिया में शादी समारोह में युवक ने की फायरिंग, जांघ में लगी गोली, जख्मी

भभुआएक घंटा पहले
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  • मोहनिया के एक होटल की घटना, पुलिस ने बरामद की पिस्तौल

शादी समारोह में एक युवक ने फायरिंग की।इस दौरान गोली युवक की जांघ में लग गई। जिससे वह घायल हो गया। घटना मोहनिया के आर्यावर्त होटल की है। घटना के बाद घायल युवक का इलाज़ अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत एसपी दिलनवाज अबमद ने बताया है कि समोहनिया थाना पुलिस को गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि मोहनिया शहर स्थित आर्यावर्त होटल में एक व्यक्ति को गोली लगी गई है।सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई को लेकर मोहनिया पुलिस जब आर्यावर्त होटल पहुंची तो पता चला कि रात में होटल में शादी थी, जिसमें मोहम्मद तसलीम पिता लालबाबू मियां स्टूवरगंज मोहनिया के जांघ में गोली लग गई है, वह हॉस्पिटल में है। जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो घायल युवक से कड़ाई से पूछताछ की।

तब युवक मोहम्मद तसलीम ने बताया कि शादी समारोह में कट्टा (पिस्तौल)से फायर करने के क्रम में गलती से मेरे द्वारा ही फायर करने के क्रम में गोली मेरे जांघ में लग गई है। उस कट्टा को मैं अपने घर में छुपा कर रख दिया हूं। पुलिस ने बताया कि युवक की निशानदेही पर देसी कट्टा को मोहम्मद तसलीम के घर से बरामद कर ज़ब्त कर लिया गया है।

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