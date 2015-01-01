पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

भभुआ:धान खरीद को ले सहकारिता महकमे में बढ़ी सक्रियता

भभुआ3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

धान की फसल खेतों में तैयार हो चुकी है। अब खलिहान तक पहुंचने लगे हैं। उधर,धान बिक्री को लो किसानों में चिंता बढ़ने लगी है। वही क्रय केंद्रों के जरिए धान खरीद को लें सहकारिता महकमे में भी सुबह सुगबुगाहट होने लगी है। सहकारिता विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्च अधिकारियों को विशेष समीक्षा बैठक की जानी है।

बैठक के बाद खरीदारी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी होंगे। माना जा रहा है कि 15 नवंबर से जिले में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो सरकार के सचिव ने एफसीआई, एसएफसी के अलावे सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक 9 नवंबर को बुलाई है। इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव ने 6 नवंबर को पत्राचार कर यह दिशा निर्देश दिया गया दिया है। जानकार बताते हैं कि बैठक के बाद धान अधिप्राप्ति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें