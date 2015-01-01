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दीपावली:मिट्टी के दीयों की बढ़ी मांग,दामों में आई उछाल

भभुआएक घंटा पहले
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  • देश में अधिकांश लोग दीपावली में मिट्टी के दीये में तेल डालकर मनाते हैं दीपों का पर्व

प्रकाश का पर्व दीपावली कल यानि 14 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपोत्सव के पर्व की महत्ता को देखते गए बाज़ारों में मिट्टी के दीयों की मांग एकाएक काफी बढ़ गई है। इन दिनों कुम्हार लगातार मिट्टी के दीए तैयार करने में लगे हुए हैं। मिट्टी के दीयों की बढ़ती मांग देखकर कुम्हार के चाक की स्पीड भी काफी तेज हो गई है। वार्ड संख्या 16 के राजू कुम्हार ने बताया कि इस साल भी मिट्टी के दीयों की बिक्री खूब तेजी से हो रही है। दीपावली में दीए बनाने के लिए उन्होंने एक महीना पहले से ही तैयारी कर ली है।

मिट्टी के दीयों का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली में केवल मिट्टी का दीया में तेल डालकर दीपावली मनाते हैं। इससे जहां घर पवित्र होता है जबकि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। कीट पतंग भी समाप्त हो जाता है। मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल दीपावली के साथ साथ छठ पूजा में भी जमकर होता है। जिसकी वजह से दियों की बिक्री इन दिनों बढ़ी हुई है।

नवरात्र के प्रथम दिन से ही मिट्टी के दीयों की बिक्री शुरू है
नवरात्र के प्रथम दिन से ही मिट्टी के दीयों की बिक्री शुरू हो जाती है। लोग मंदिरों में दिए जलाने के लिए मिट्टी के दीए का ही प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों से मिट्टी के दीयों के बढ़ी है मांग बता दें कि चाइनीस लाइटों के आगे दीए की रोशनी फीकी हो गई थी, लेकिन पिछले करीब 3 वर्षो से अधिकांश लोगों ने चाइनीस लाइटों का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का मानना है कि हम जो पैसे देकर चाइनीज लाइट खरीदते हैं वह पैसे विदेशों में जाता है। यही कारण है कि एक बार फिर से कुम्हार की चाक ने स्पीड पकड़ लिया है। उनकी रोजी-रोटी एक बार फिर से चलने लगी। घर से लेकर सरकारी कार्यालय तक मिट्टी के दीयों से दिवाली में लोग सजाते हैं।

बाजार में हर वैरायटी के हैं मिट्टी के दिए
दिवाली के लिए बाजार सज धज कर तैयार है। दीपावली के मौके पर बाजार में मिट्टी के दीए भी हर वैरायटी के मौजूद हैं। छोटे दिए बड़े दिए के अलावे कढ़ाई किये हुए दिए भी बाजार में मौजूद है जो अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करती है। बाजारों में दिए 100 रुपये सैकड़ा से लेकर करीब 120 रुपये सैकड़ा है। जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आती जाएगी दीयों के दामों में उछाल होता जाएगा। लोगों ने दिवाली की तैयारी को लेकर पहले से ही बाजारों में दिए और अन्य सामानों की खरीदारी करना शुरू कर दिया है।

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