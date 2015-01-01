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सतर्कता की जरूरत:पटाखों से शिशुओं और गर्भवतियों को भी सतर्कता की जरूरत

भभुआएक घंटा पहले
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दीपावली में चंद्र दिन शेष बचे ऐसे में लोगों को पटाखों से सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। इस संबंध में एसीएमओ डॉ. मीना कुमारी ने बताया पटाखों की तेज आवाज और धुआँ वैसे तो सभी आयु वर्ग के लिए नुकसान दायक होता है।पटाखों से सिर्फ वुजुर्गों को हीं नहीं छोटे बच्चों और गर्भवतियों को भी नुकसान पहुंचता है। इनके तेज आवाज से जहां शिशुओं के कान के पर्दे फटने, त्वचा और आँखों को नुकसान का डर होता है वहीं गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान होता है। इससे शिशु के जन्म के बाद भी उसमें कई विकृतियाँ हो सकती हैं। इसलिए शिशुओं और गर्भवती माताओं को भी बाहर नहीं निकलने दें।

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