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निर्देश:बैरियर, जेबरा क्रॉसिंग के लिए मिला निर्देश

भभुआ6 घंटे पहले
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सड़क सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन में बैरियर, जेबरा क्रॉसिंग, रोड मरम्मत आदि के लिए विभागीय अफसरों को निर्देशित किया गया है। दरअसल बीते दिनों सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद की मौजूदगी में एक बैठक की गई। जिसमें गति सीमा और यातायात को सुचारू बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

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