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जागरूकता रैली:नशा, नाश का कारण है, इससे व्यक्ति ही नहीं परिवार भी हो जाता है बर्बाद

भभुआएक घंटा पहले
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  • एनसीसी कैडेटों ने शहर में कैंसर के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली

सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने कैंसर के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान कैडेटों ने संदेश दिया। कहा कि नशा नाश का जड़ है। यह सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति का ही नुकसान नहीं करता बल्कि परिवार को भी बर्बाद कर देता है। कई परिवार इसके उदाहरण हैं। नशा इंसान की समझ को तो खत्म कर ही देता है। इसमें डूबे व्यक्ति को कई बुरे लत से भी जोड़ देता है।

इसलिए नशे से बचना चाहिए। रैली का नेतृत्व कॉलेज के एनसीसी पदादिकारी 42 वी कंपनी के कैप्टन डॉ महेश प्रसाद ने किया। इस दौरान एनसीसी के दर्जनों कैडेट शामिल रहे। रैली महाविद्यालय से निकलकर शहर में भ्रमण की। रैली की शुरुआत महा विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ सीतारमण पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने कैडेटों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी। एनसीसी के डॉ महेश प्रसाद ने कहा कि 7 नवंबर को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

इसके खिलाफ जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। एनसीसी के कैडेटों ने शहर में भ्रमण कर लोगों को नशा के विरुद्ध जागरूक किया गया। एनसीसी के पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद ने बताया कि रैली के पूर्व कैडेटों को नशा के खिलाफ संकल्प भी दिलाई गई। रैली में मिथिलेश कुमार, विशाल कुमार, रंजीत कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे।

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