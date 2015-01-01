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निर्देश:कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने प्रखंडों में घूम अफसरों को दिया सख्त निर्देश

भभुआ5 घंटे पहले
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  • पूछा- खेतों में फसल अवशेष जलाने से क्या- क्या नुकसान होता है?
  • भूमि संरक्षण से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

गुरुवार को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक( अभियंत्रण) ने विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण कर विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। प्रखंडों में अफसरों कु क्लास भी ली। साथ ही कई सख्त निर्देश भी दिए। प्रखंडों में कृषि पदाधिकारियों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी विशेष हिदायतें दी। कहा की खेतों में किसान फसल अवशेष न जलाए, इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके अतिरिक्त ऐसे किसानों को सरकार की योजना से भी वंचित करें। इसके साथ ही हार्वेस्टर संचालकों की भी निगरानी करें।

कहा किसी भी अवस्था में फसल अवशेष का उपयुक्त प्रबंधन अनिवार्य है। मोहनिया प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संयुक्त निदेशक ने पूछा-फसल अवशेष जलाने से खेतों में क्या-क्या नुकसान है? विभाग के जानकारों ने बताया कि निदेशक के सवाल पर मोहनिया कृषि पदाधिकारी जवाब नहीं दे सके। हालांकि इस तरह के सवालों की जानकारी होने के बाद अन्य प्रखंडों के कृषि पदाधिकारियों ने आपस में समन्वय कर तैयारियां भी करते दिखे। निदेशक ने भगवानपुर, रामपुर का भी दौरा किया। उधर जिला कृषि कार्यालय के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक संयुक्त निदेशक रविंद्र कुमार वर्मा को भूमि संरक्षण विभाग के अपर निदेशक का भी दायित्व है। इस लिहाज से अफसर ने भूमि संरक्षण से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। बताया गया है कि अफसर अगले कुछ दिनों तक कैमूर रोहतास में फसल प्रबंधन को लेकर जगह जगह विजिट कर लोगों को प्रेरित भी करेंगे।

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