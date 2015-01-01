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आक्रोश:अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध हुए कार्रवाई के विरोध में पत्रकारों ने जताया आक्रोश

भभुआ4 घंटे पहले
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महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध हुए दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रेस क्लब कैमूर के द्वारा जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया।इस मौके पर जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह ने कहा कि कलम के सिपाही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के विरुद्ध सरकार और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई घोर निंदनीय है।

प्रेस क्लब कैमूर इसकी तीव्र भर्त्सना करता है। पत्रकारों की सुरक्षा के अलावा उन्हें झूठे मुकदमों में फसाने की कार्यवाही बंद होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के मामले में पुलिसिया कार्रवाई निंदनीय है।पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की ओर से बिना किसी वाजिब सबूत और साक्ष्य के ही पत्रकारों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई से पत्रकार समाज आहत है। प्रेस क्लब कैमूर के सचिव मनीष पांडे ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के विरुद्ध सरकार के खिलाफ खबरें चलाए जाने पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है।

पत्रकारों की सुरक्षा के साथ गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। झूठे मामलों में फंसाने की कार्रवाई ना की जाए। इस मौके पर प्रेस क्लब के मूल के शिष्टमंडल द्वारा जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया।

जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा के साथ अर्नब गोस्वामी के मामले में उनकी तुरंत रिहाई की मांग की गई है। इस मौके पर प्रेस क्लब कैमूर के सदस्यों में राजेश लहरी, बृजेश दुबे, प्रमोद कुमार,विशाल कुमार दिलीप कुमार, वंदे दिलीप चौबे, हनुमान दिवेदी व विवेक कुमार सहित कई मौजूद रहे।

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