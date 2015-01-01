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खेल:कुदरा ने रामगढ़ को 56 रनों से हराया

भभुआ2 दिन पहले
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  • आज का मैच जूनियर मोहनिया बनाम अखलासपुर वीआईपी के बीच होगा

भभुआ शहर स्थित जगजीवन स्टेडियम में कैमूर जिला क्रिकेट संघ के तत्वधान में खेले जा रहे जूनियर डिवीजन लीग मैच में मंगलवार का मैच कुदरा सी सी और रॉयल सी सी,रामगढ़ जूनियर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर कुदरा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 35 ओवरों में 10 विकेट खोकर 177 रनों का लक्ष्य रखा। कुदरा के तरफ से बल्लेबाजी करते हुए राजू ने 51 तथा ओमप्रकाश ने 39 रन बनाए।जवाबी पारी में खेलने उतरी रामगढ़ की टीम 126 रनों पर ढेर हो गई। रामगढ़ की तरफ से बल्लेबाजी में गुडडू और दिलीप ने 21-21 रनों का योगदान दिया। बाकी कोई भी खिलाड़ी नहीं चल सका।

कुदरा के तरफ से गेंदबाजी में राजू,अमित,पवन और विष्णु ने 2-2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी राजू को ऑलराउंड (51 रन,2 विकेट) प्रदर्शन के लिए संघ के कोषाध्यक्ष प्रीतेश प्रताप सिंह के हाथों दिया गया।इस मैच में अंपायरिंग भानु पटेल एवं विकास पटेल जूनियर तथा स्कोरिंग सौरव ने किया।इस दौरान मैदान में सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। बुधवार का मैच विनर सी सी जूनियर मोहनिया बनाम अखलासपुर वीआईपी के बीच होगा।

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