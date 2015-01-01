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चिह्नित हुई:जिले के 149 पंचायतों में शौचालय के लिए जमीन चिह्नित हुई

भभुआएक घंटा पहले
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जिले के 149 पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। जिसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शत-प्रतिशत स्वच्छता हेतु सभी गांव के महादलित दलित बाहुल्य टोला में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जाना है। निर्देश दिया गया है कि प्रखंड में कार्यरत प्रखंड समन्वयक,आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र और अन्य मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए वैसे परिवार या टोला जहां शौचालय नहीं बने हैं वहां शौचालय बनाया जाए।

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