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शराब पर वार:चैनपुर पहाड़ी की तलहटी में शराब का ठिकाना ध्वस्त, 29 आरोपित गिरफ्तार

भभुआ6 घंटे पहले
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  • चैनपुर इलाके में पहाड़ी की तलहटी में बसे डुमरिया,सेमरिया और सदौली में पुलिस की कार्रवाई
  • रैपर, व्हाइट पाउडर, प्लास्टिक टेप, गैस सिलेंडर सहित देसी शराब की भठ्ठी को किया नष्ट

कैमूर पुलिस ने शनिवार और रविवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्पेशल ड्राइव चलाया। चैनपुर पुलिस ने इलाके के पहाड़ी की तलहटी में शराब निर्माण के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यहां पहाड़ी की तलहटी में बसे डुमरिया,सेमरिया और सदौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के ठिकाने को ध्वस्त किया। हालांकि धंधेबाज मौके से फरार हो गए, लेकिन एक को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। जबकि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए स्पेशल ड्राइव ऑपरेशन के दौरान शराब कांड में कुल 29 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार की।

जिनमें से 10 आरोपियों को संबंधित थाने से रिकॉल के बाद छोड़ दिया गया जबकि 19 आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद जेल भेजे जाने की कार्रवाई को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। जहां से न्यायिक पदाधिकारी के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कुल 25 लीटर स्प्रिट 337. 20 लीटर देसी शराब,6 मोटरसाइकिल, 3 लीटर देसी महुआ शराब और 6.900 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है।
भभुआ पुलिस ने 15 को दबोचा, 5 भेजे गए जेल
सदर थाना पुलिस के द्वारा पांच वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि भभुआ वार्ड 14 निवासी कृष्णा राम, राजू राम व रोहित राम, वार्ड 17 निवासी निवासी राजू कुमार पिता गंगा कहार, भभुआ थाना क्षेत्र के ढढनिया ग्राम निवासी डोमा बिंद के पुत्र कालिया बिन्द को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिन्हें जेल भेज दिया गया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया गया कि इनके अलावा रामानंद शर्मा बबुआ शर्मा दिलीप पासवान रामजी पासवान राम चेला पासवान संतोष पासवान गुलाब प्रसादउर्फ मुतली ग्राम गोड़हन थाना भभुआ के अलावे भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव से सरवण पटेल कोमल सिंह के अलावे सीसीए एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त अवधेश शर्मा थाने लाने के बाद रिकॉल पर मुक्त किया गया। इधर, भगवानपुर पुलिस ने अभियुक्त रिंकू कुमार, विजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

चैनपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपित मिथुन को भेजा जेल
चैनपुर थाना पुलिस ने शराब मामले में भरी गांव के रामाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है जबकि आर्म्स एक्ट के आरोपित मिथुन मौजा उर्फ मिथुन पिता रवि सिंह ग्राम मधुर ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। वहीं शराब मामले में हजारी बिंद पिता स्वर्गीय जगरनाथ बिंद ग्राम घटना बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। इसके पास से देसी शराब 5 लीटर गैस चूल्हा बरामद किया गया है।

अधौरा से आर्म्स एक्ट के आरोपी को भेजा गया जेल
अधौरा पुलिस ने 27 आर्म्स एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त शिवनाथ उराव को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। वहीं अवधेश प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जबकि बलिस्टर यादव को भी जेल भेजा गया। वहीं दुर्गावती पुलिस ने शराब मामले में बैजनाथ यादव पिता अंगद यादव चिंटू पांडे पिता अलख राज पांडे दोनों ग्राम डहरक थाना रामगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मोहनिया पुलिस ने समीर सिंह पर प्राथमिकी की है। एससी/एसटी थाना में दर्ज कांड की आरोपी सुनीता देवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।​​​​​​​

पुलिस ने शराब व बाइक के साथ आरोपी को भेजा जेल
चांद थाना पुलिस ने चंद्रसेन सिंह, परवेज खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 750 एमएल अंग्रेजी शराब मिली थीै। उधर, सोनहन थाना पुलिस ने शराब मामले में तिलेश्वर बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विशेष छापेमारी अभियान में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शराब के अलावे स्प्रिट बरामद करते हुए भट्ठी को ध्वस्त की है। शराब कांड में 29 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिनमें 19 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
राकेश कुमार, एसपी,कैमूर।

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