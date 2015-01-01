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निर्देश:वाहनों के भुगतान के लिए लॉग बुक जरूरी

भभुआएक घंटा पहले
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विधानसभा निर्वाचन 2020 में चुनावी कार्य के लिए लगे वाहनों के किराया भुगतान हेतु लॉग बुक जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। सहायक नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जिला वाहन कोषांग के द्वारा अधिग्रहित वाहनों का अंतिम मुआवजा भुगतान हेतु जिन वाहनों का लॉग बुक कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। जिन का मुआवजा भुगतान लंबित है। वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड के साथ यथाशीघ्र लॉग बुक जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर दें। जिसे अंतिम मुआवजा का भुगतान किया जा सके।

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