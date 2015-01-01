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दबिश:माओवादी संगठन का एरिया कमांडर भोरिक यादव ने बंदूक-गोली के साथ किया आत्मसमर्पण

भभुआ7 घंटे पहले
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  • सरेंडर किए नक्सली पर रोहतास जिले के चेनारी, नौहट्टा, तिलौथू समेत भोजपुर के पीरो थाना में दर्ज है कांड

पुलिस की लगातार छापेमारी व दबिश से उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर भोरिक यादव बंदूक व गोली के साथ गुरुवार को कैमूर एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर किया नक्सली मूल रूप से रोहतास जिले के नौहट्टा थाना अंतर्गत बुधुआ गांव निवासी स्वर्गीय शिव प्रसाद यादव का पुत्र वीरेंद्र यादव उर्फ भोरिक यादव उर्फ संतोष यादव है।

जो वर्तमान में रोहतास जिले के चेनारी थानांतर्गत ग्राम नंदू सियरा का रहने वाला है। जिस पर रोहतास जिले के चेनारी,नौहट्टा,तिलौथू समेत भोजपुर के पीरो थाना में आपराधिक कांड दर्ज है। समर्पण किए जाने के बाद नक्सली के पास से पुलिस ने 5 सेट हरे रंग की नक्सली वर्दी, 2 पैंट, काले रंग का 4 नक्सल गमछा, 4 देसी व कंपनी की कुल 7 बिनडोलिया, 2 फ्लूथ्रू, 50 ग्राम बंदूक का तेल, उग्रवादी संगठन की सदस्यता के लिए वसूली की जा रही रसीद दो पैकेट, 12 बोर का 3 बंदूक,315 बोर का 4 बंदूक समेत कुल 7 बंदूक,12 बोर और 315 बोर का 6 गोली पुलिस जब्त की है।उग्रवादी पूर्व में एमसीसी व टीपीसी दस्ता सदस्य के रूप में सक्रिय था: इस बाबत एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया है कि समर्पण किया उग्रवादी पूर्व में एमसीसी व टीपीसी दस्ता सदस्य के रूप में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय था, हाल ही में जमानत पर जेल से छूटने के बाद इस पर दो कांड दर्ज किया जा चुका है। जो कि वर्तमान में उग्रवादी संगठन में आकर लेवी व रंगदारी वसूलता था।

इसके अलावा आत्मसमर्पण किया नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ भोरिक यादव द्वारा डीएफओ संजय सिंह हत्याकांड में सासाराम जेल में बंद निराला यादव के छोटे दामाद सुनील कुमार यादव पिता राम अवतार सिंह ग्राम छकनबिगहा थाना बारुण जिला औरंगाबाद के साथ मिलकर जिला में बालू माफिया से अवैध लेवी वसूलने के भी आरोप हैं।

2008-09 में अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में उग्रवादी संगठन में आया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सरेंडर किया नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ भोरिक यादव साल 2008-09 में अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में उग्रवादी संगठन में आया। जिस पर हत्या समेत पांच आपराधिक कांड दर्ज है। जिसमें हाल में रोहतास जिले में दो नक्सली कांडों में भी फरार है।

सरेंडर किये नक्सली के पुनर्वास के लिए सरकार को भेजा जा रहा प्रस्ताव समर्पण किया उग्रवादी बिरेन्द्र यादव उर्फ भोरिक पूर्व में एमसीसी व टीपीसी दस्ता सदस्य के रूप में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय था, हाल ही में जमानत पर जेल से छूटने के बाद इस पर दो कांड दर्ज किया जा चुका है। नक्सली के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। -दिलनवाज अहमद, एसपी, कैमूर

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