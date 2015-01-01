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परीक्षा:मैट्रिक की सेंटअप का प्रश्नपत्र एबी हाई स्कूल में किया जा रहा वितरित

भभुआएक घंटा पहले
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  • प्रधानाध्यापकों को दिए गए निर्देश, 11 से शुरू होगी परीक्षा

मैट्रिक की सेंटर परीक्षा का प्रश्न पत्र भभुआ के अटल बिहारी हाई स्कूल में वितरित किया जा रहा है। सभी प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण ने निर्देश दिया है कि सेंट अप परीक्षा का प्रश्न पत्र अविलंब प्राप्त कर लें। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले नियमत एवं स्वतंत्र कोटी के छात्र छात्राओं के लिए सेंट अप जांच परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिसके तहत 11 नवंबर से स्कूलों में मैट्रिक इंटर परीक्षा शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की सेंट अप परीक्षा को लेकर कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है। परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार 11 नवंबर को पहली पाली में विज्ञान दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा होगी।

जबकि पहली पाली में दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर 125 संगीत विषय की परीक्षा होगी। जबकि दूसरी पाली में गणित के स्थान पर 126 गृह विज्ञान की परीक्षा होगी।12 नवंबर को पहली पाली में सामाजिक विज्ञान दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 13 नवंबर को पहली पाली में मातृ भाषा और दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। 17 नवंबर को ऐच्छिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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