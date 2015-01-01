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परेशानी बढ़ी:नगर प्रशासन नियमित फॉगिंग नहीं करा रहा, मच्छरों से तंग हैं लोग

भभुआएक घंटा पहले
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शहर में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन नगर प्रशासन नियमित फागिंग नहीं करा रही है। दरअसल मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की वजह नगर के विभिन्न वार्डों में कई नालों का ढक्कन टूटना भी माना जा रहा है। जिसके कारण मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे हालत में नगरवासियों को मच्छर का दंश झेलना पड़ रहा है। लोगों ने मांग किया है कि प्रशासन और नगर परिषद इसे गंभीरता से ले। ताकि लोगों को मच्छरों से राहत मिल सके।

दरअसल शहर में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लेकिन नगर प्रशासन न तो नियमित फागिंग करा रही है न हीं नालों में डीडीटी का छिड़काव करा रही है। बता दें कि उधर, नगर के कई वार्डों में खाली पड़े जमीन में मोहल्ले के घरों से इकट्ठा होने वाला कचड़ा स्थायी रूप से फेंक दिया जाता है। आसपास के लोग ही इन जगहों पर कूड़े कचरे डाल दे रहे हैं।

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