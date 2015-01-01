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व्यवस्था:पीएम आवास योजना से हटाये गये 5,602 फर्जी लाभुकों के नाम

भभुआ2 दिन पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सॉफ्ट पर जोड़े गए 5,602 फर्जी लाभुकों का नाम हटाया गया है। पक्का मकान चार पहिया वाहन सहित योजना में पात्रता नहीं रखने वाले लोगों का नाम भी आवास सहायकों ने योजना के लाभ के लिए गलत तरीके से आवाससॉफ्ट ऐप पर जोड़ दिया है। जिनकी जांच शुरू की जा चुकी है।

आवास योजना का लाभ दिए जाने के लिए आवाससॉफ्ट पर सर्वे के माध्यम से जोड़े गए लाभुकों का सत्यापन का कार्य जिले में शुरू किया जा चुका है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव ने उप विकास आयुक्त को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास ऐप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए परिवारों के सत्यापन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम शामिल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
काफी संख्या में अपात्र लाभुकों का नाम सूची में शामिल
इस अभियान में कैमूर में 52450 लोगों का नाम आवास प्लस ऐप पर जोड़ा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर आवास ऐप प्लस के आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया है कि काफी संख्या में अपात्र लाभुकों का नाम सूची में शामिल है।इन कारणों से आवास ऐप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए लाभुकों की पात्रता का सत्यापन करना आवश्यक है।

आवास प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए परिवारों का आधार अपडेट भी किया जाना है। आवास ऐप के माध्यम से परिवार की पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि आवास सहायकों द्वारा कई पंचायतों में गलत तरीके से योजना की पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों का भी नाम आवास प्लस ऐप पर जोड़ा गया है।
नया लक्ष्य आने के बाद मिलेगा आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का नया लक्ष्य आने के बाद पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।आवाससॉफ्ट पर जोड़े गए नाम के सत्यापन के पश्चात पात्र लाभुकों की सूची बनाई जाएगी। योजना के लिए पात्रता नहीं रखने के बावजूद कई लोगों ने फर्जी तरीके से अपना नाम आवास प्लस ऐप में जुड़वा लिया है। विभाग इस मामले में 21 बिंदुओं पर जांच कर रहा है।

गड़बड़ी पर बीडीओ की होगी जवाबदेही
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवाससॉफ्ट पर अयोग्य परिवारों का नाम हटाने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी अफसरों और कर्मियों को भी निर्देशित किया जा चुका है। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में आगे की कार्यवाही की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को टीम गठित कर निगरानी और सत्यापन का निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सभी जवाबदेही बीडीओ की होगी। -कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त, कैमूर

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