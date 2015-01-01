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आवश्यक:ठंड में बच्चों की देखभाल और पोषण आवश्यक

भभुआएक घंटा पहले
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ठंड के मौसम में सामान्य फ्लू की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में खासकर छोटे बच्चों की इस मौसम में विशेष देखभाल कर साथ उचित पोषण की भी जरूरत होती है। स्वास्थ्य जानकारों का मानना है कि जाड़े की दस्तक के साथ ही बच्चों में फ्लू, सर्दी जुकाम, हाइ पोथर्मिया, इन्फ्लूएंजा, अस्थमा, ब्रोन्काइटिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत होती है।

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