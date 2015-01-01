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लूट:बाजार निकले युवक को पड़ोसियों ने रंजिश में पीटा, सोने की चेन छीनी

भभुआएक घंटा पहले
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  • नगर थाने क्षेत्र के एकता चौक की घटना पीड़ित ने 6 लोगों को किया नामजद

आपसी रंजिश में बाजार निकले एक युवक को पड़ोसियों ने मारपीट की,इस दौरान सभी आरोपियों ने युवक के गले से सोने की चेन भी छीन ले गए। मामला नगर थाना क्षेत्र के एकता चौक की है। घटना के बाद पीड़ित युवक ने चार लोगों को सदर थाना में आवेदन देकर नामजद किया है। सदर थाना भभुआ में आवेदन देकर शहर के वार्ड संख्या 11 निवासी कृष्ण कुमार पिता विजय बहादुर गुप्ता ने कहा है कि मैं बीते 3 तारीख को समय करीब 9 बजे रात में शहर के एकता चौक पर सामान खरीदने गया था, वहीं पर हमारे बगल के परमेश्वर साह, सुरेंद्र साह,उपेंद्र साह, सतेंद्र साह, मनोज कुमार और मोती चंद साह सभी निवासी वार्ड नंबर 11 के हैं जो अचानक लाठी डंडा लेकर आए। इस दौरान परमेश्वर साह बोले कि मारपीट कर इसका हाथ-पैर तोड़ दो।

इतना कहते ही सभी आरोपी मुझे पकड़कर फैट- मुक्का से मारपीट करने लगे। जिससे मुझे पीठ और सीना पर गंभीर चोटें आई। इस दौरान मेरे गले में सोने का सिकड़ी पहना था मनोज कुमार गले से तोड़ लिया। बाकी लोग गाली-गलौज कर रहे थे। जबकज जान मारने की धमकी भी दे रहे थे। पीड़ित ने कहा है कि इसके पूर्व भी आरोपी मेरे साथ मारपीट किए थे। इस दौरान मेरे पिता के हाथ की उंगली टूट गई थी। इस बाबत सदर थाना इंस्पेक्टर रामानंद मंडल ने कहा है कि आवेदन के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना की अनुसंधान में जुटी है।

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