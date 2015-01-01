पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भभुआ:फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

भभुआ5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जागरुकता के लिए कैंपेन भी की जाएगी

खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार व समन्वयक चिन्हित करेंगे। विभाग के अफसरों ने उन्हें यह दायित्व दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में भभुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कार्यालय के सभी समन्वयको व किसान सलाहकारों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों को ऐसे किसानों को चिन्हित कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

कृषि समन्वयक के रिपोर्ट पर ऐसे किसानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हार्वेस्टर संचालको की भी निगरानी की जा रही है। हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबंधन मशीन नहीं रहेंगे तो ऐसे हार्वेस्टर संचालकों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों के बीच जागरूकता के लिए जगह-जगह कैंपेन भी की जाएगी। कैंप कर लोगों को फसल अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान को भी बताया जाएगा।

कृषि के तकनीकी जानकार रजनीश कुमार व सुधाकर राय ने बताया कि खेतों में फसल के अवशेष जलाने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी वाष्पित होकर उड़ जाते हैं। ऐसे में फसल की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार ने बताया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में कैम्पेन कर लोगों को फसल अवशेष न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें