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व्यवस्था:भभुआ में पोषाहार टोकन प्रणाली सिस्टम लागू किया गया

भभुआ4 घंटे पहले
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समाज कल्याण विभाग ने पोषाहार टोकन प्रणाली सिस्टम लागू किया है। टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत ही लाभार्थियों के बीच पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला सुपरवाइजर व सीडीपीओ को ऑनलाइन प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

इसको लेकर आईसीडीएस के निदेशक ने सभी डीपीओ व सीडीपीओ को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं को पारदर्शी बनाने लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से एक नई पहल की गई है।

निदेशक ने जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि जिला में पोषाहार टोकन प्रणाली लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत सेविका द्वारा सत्यापित लाभुकों के बीच ही पोषाहार वितरण किया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के वास्तविक लाभूक के मोबाइल पर पोषाहार प्राप्ति का ओटीपी मैसेज की व्यवस्था की जाएगी। शिशु, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास विभाग की ओर से टेक होम राशन दिया जाता है।

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