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आवेदन:कृषि यंत्र खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

भभुआएक घंटा पहले
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कृषि यंत्रीकरण योजना में अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कृषि यंत्र खरीद के लिए कर सकते हैं। जिले के सभी किसान हार्वेस्टर मालिकों से अनुरोध किया गया है कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु भी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष से ही फसल अवशेष जलाने पर रोक है। इसके लिए फसल अवशेष यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है।इन यंत्रों के बिना कंबाइन हार्वेस्टर चलाने में परेशानी होगी।

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