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प्रशिक्षण:कर्मियों को ऑनलाइन मोबाइल एप प्रशिक्षण

भभुआएक घंटा पहले
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आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऑनलाइन मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संचालन के लिए विभाग द्वारा एक एप लांच किया गया है। जिसका नाम एचडब्ल्यू- सी मोबाइल एप दिया है।

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