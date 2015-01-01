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खरीदार:खलिहान में पहुंचने लगा धान, अभी नहीं मिल रहे खरीदार

भभुआएक घंटा पहले
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चावल के उत्पादन में कैमूर के इलाके को धान का कटोरा माना जाता है। अब धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। अधिकांश हिस्सों में फसल खलिहान तक पहुंचने लगा है। क लेकिन धान की खरीदारी को लेकर सहकारिता महकमे में फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है। वही धान के खरीदार के लिए निजी मिलर भी सक्रिय नहीं देख रहे हैं। इसके चलते किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। बता दें कि कम आय वाले किसान धान के फसल को बेचकर ही अगली रबी फसल में गेहूं की बुवाई करते हैं। ऐसे में उन्हें यह भी चिंता सता रही है कि अगली फसल की बुआई कैसे होगी। लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं।

धान खरीद को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिख रही
किसानों ने कहा कि सहकारी समितियों में अभी तक धान खरीद को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिख रही। इस संदर्भ में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि धान खरीद को लेकर विभाग से कोई दिशा-निर्देश फिलहाल नहीं मिला है। निर्वाचन के बाद खरीद के लिए दिशा निर्देश मिल सकता है।

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