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मौसम की खबर:धूप खिलने के बाद ठंड से मिली लोगों को राहत, घर की छत दिखे गुलजार

भभुआ6 घंटे पहले
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जिले में कड़ाके की पड़ रही ठंड व शीतलहरी के बीच रविवार का दिन राहत भरा रहा। बदन तपाने वाली धूप खिली तो लोग घरों से निकले। बाजारों में खासी रौनक भी दिखी। धूप में बच्चों और बुजुर्गों ने भी बदन सेंकी। लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलने लगा फिर से आमजनों के बदन ठंड सिहराने लगी और लोग घरों में दुबक गए। मसलन ठंडी हवाओं के साथ मौसम में बदलाव देख लोग अपने-अपने घरों में हो गए। दरअसल रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा पर शाम व रात ढलते अधिकतम पारा भी 13 डिग्री चला गया। वहीं पूरे दिन 3.2 किमी की रफ्तार से सर्द हवाएं चली। बुजुर्ग कह रहे हैं कि साल 2021 का जनवरी ठंड से रुला देने वाला महीना रहा। जिले में रविवार को भी ठंड का कहर जारी रहा। इधर, मौसम विभाग के अनुमान है कि ठंड का कहर जिले में अगले चार-पांच दिनों तक जारी रहेगा। मसलन ठंड से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। असल में न्यूनतम पारा लुढ़कने से सभी बेहाल हैं।

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