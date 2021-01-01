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जागरूक:लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

भभुआ6 घंटे पहले
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17 फरवरी तक जकार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिसमें वाहन चालकों को वाहन चलाते समय किन-किन सावधानियों और यातायात नियमों का पालन करना है इसकी जानकारी दी जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस, ट्रक सहित जीप सहित अन्य व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए वाहन की साफ-सफाई सहित अन्य जरूरी जानकारी दी जा रही है।

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