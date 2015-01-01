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कोरोना अपडेट:कोरोना प्रोटोकाल का जरूर रखें ध्यान

भभुआएक घंटा पहले
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गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व जांच कराने जा रही हैं तो कोविड 19 अनुरूप व्यवहार का पालन अवश्य करें। बाहर जाते समय मास्क लगायें। घर से बाहर यदि संभव हो तो हाथों को साबुन पानी से धोयें। किसी संदिग्ध सतह हाथ से छू जाए तो एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं। घर में अवश्य नियमित रूप से हाथों को धोते रहें।

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