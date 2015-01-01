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कार्रवाई:प्रधान लिपिक निलंबित, नालंदा में योगदान करने का दिया आदेश

भभुआ3 घंटे पहले
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  • डीइओ के मांगे गए मार्गदर्शन के बाद आरडीडी ने दिया निर्देश

शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक को निलंबित किया जा चुका है। जिसके बाद पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के संदर्भ में पत्र जारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र के बाद क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन करते हुए 24 घंटे के अंदर निर्धारित मुख्यालय में योगदान हेतु विर मित करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान लिपिक का चुनाव से संबंधित द्वितीय पत्र संलग्न करते हुए लिपिक को वि रमित करने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। इस मामले क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि प्रधान लिपिक को निर्धारित मुख्यालय में योगदान हेतु विरमित कर दें। इसकी सूचना जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निश्चित रूप से दें। ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधान लिपिक की ड्यूटी चुनाव में लगाए जाने के कारण जिला शिक्षा कार्यालय से लिपिक को वि रमित नहीं किया गया। जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस मामले में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया था।

अलग से आरओ पपत्र होगा निर्गत
निलंबन अवधि में प्रधान लिपिक का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा का कार्यालय निर्धारित किया गया है।नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके मूल कार्यालय से उपस्थिति विवरण के आधार पर दिया होगा। इस मामले में आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर प्रभार आदान-प्रदान की व्यवस्था कर निर्धारित मुख्यालय में योगदान हेतु विरमित करेंगे।

प्रधानाध्यापिका के वेतन पर लगी रोक
विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में प्रधानाध्यापिका अनुपस्थित पाई गई। जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भभुआ वार्ड नंबर 18 की प्रधानाध्यापिका प्रेमा कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में कहा गया है कि औचक निरीक्षण के क्रम में प्रधानाध्यापिका स्कूल से अनुपस्थित पाई गई।

कुछ समय बाद विद्यालय में उपस्थित हुई निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के कार्यालय में आप के तीन पुत्र उपस्थित पाए गए।जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय में आपके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। जिससे विद्यालय के वातावरण एवं शैक्षणिक कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।प्रधानाध्यापिका से दो दिनों के अंदर शो काज का जवाब मांगा गया है।

लिपिक के विरुद्ध हो रही विभागीय कार्यवाही
निदेशक माध्यमिक शिक्षा के दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में जिला शिक्षा कार्यालय के औचक निरीक्षण के क्रम में शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक द्वारा लिपिकों के कार्य आवंटन के समय अवरोध उत्पन्न करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विपरीत कार्य करने के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप शिक्षा निदेशक के जांच के दौरान जिला शिक्षा कार्यालय में विभाग के लिपिकों के कार्य आवंटन के समय में अवरोध उत्पन्न किए जाने के मामले में यह कार्यवाही की गई है।

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