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मतगणना:मतगणना के लिए बनाया गया रोड मैप

भभुआएक घंटा पहले
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  • फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है

मतगणना के दिन ट्रैफिक रूट के लिए रोड मैप बनाया गया है। जिसके तहत मतगणना स्थल पर वाहनों की इंट्री के लिए पास की अनिवार्यता लागू की गई है।कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने राजनीतिक दल के प्रत्याशियों और अभीकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए मतगणना के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया। डीएम ने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों एवं चुनाव अभिकर्ताओं को 6:30 बजे तक पहुंचने के लिए समय निर्धारित की गई है।

सभी विशेष प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उन्हें चिन्हित किए गए स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा धूम्रपान वर्जित है। बता दें कि विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य मोहनिया स्थित कृषि बाजार समिति में 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतगणना कार्य को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भारत निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइन के अनुसार मतगणना की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए मतगणना के दौरान भी एहतियात बरतते हुए मतगणना का कार्य किया जाएगा।

विजयी प्रत्याशी नहीं निकालेंगे जुलूस
मतगणना के दिन ट्रैफिक रूट को लेकर मैप तैयार किया गया है। जिन वाहनों को आरो द्वारा पास निर्गत किया गया है उन्हें ही मतगणना स्थल पर आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मोहनिया से रामगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रेलवे यार्ड के पास पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है। जबकि रामगढ़ से मोहनिया आने वाले वाहनों को दसौती नहर के पास रोक दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आतिशबाजी और नारेबाजी पर भी रोक लगाई गई है।बैठक में एसपी दिलनवाज अहमद,वरीय उप समाहर्ता कुमार विनोद,अमरेश कुमार अमर,जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के अलावा प्रत्याशी और अभिकर्ता मौजूद रहे।

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