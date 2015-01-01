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सफाई:सड़क सुरक्षा के लिए सड़क किनारे झाड़ियां हो रहीं साफ

भभुआएक घंटा पहले
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  • कर्मियों के जरिए की जा रही झाड़ियों की सफाई

पथ निर्माण विभाग भभुआ-कुदरा रोड के किनारों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। इससे सड़क से सुरक्षित यात्रा हो सकेगी। विभाग की ओर से रोड एंबुलेंस के अलावे कई कर्मियों के जरिए सड़क किनारे उग आई झाड़ियों की सफाई कराई जा रही है। विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बरसात के दिनों में सड़क किनारे झाड़ियां उग आई थी।

इन्हें साफ कर सुरक्षित यातायात के लिए तैयार किया जा रहा है। बताया गया है कि कई जगहों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थी। जिससे सड़क सुरक्षा में परेशानी की संभावना थी। लोगों की शिकायत पर यह कवायद की गई है। बता दें कि भभुआ से निकलते ही मुहाने पर टेढाव मोड़ के पास दाहिनी तरफ बड़ी झाड़ियां उग आई हैं।

प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का होगा निर्माण

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शत-प्रतिशत स्वच्छता हेतु सभी गांव के महादलित दलित बाहुल्य टोला में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाना है। निर्देश दिया गया है कि प्रखंड में कार्यरत प्रखंड समन्वयक, आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र और अन्य मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए वैसे परिवार या टोला जहां शौचालय नहीं बने हैं वहां शौचालय बनाया जाए। जिसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस मामले में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति डॉ नवल किशोर चौधरी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया है।

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