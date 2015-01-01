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पहल:पोषक क्षेत्रों में गृह भ्रमण करेंगी सेविकाएं

भभुआएक घंटा पहले
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जिले में सेविकाएं शेड्यूल तैयार कर पोषक क्षेत्रों में गृह भ्रमण करेंगी। इस दौरान सेविकाएं लाभार्थियों से मिलकर उनसे बातचीत व योजनाओं की मिल रही लाभ से संबंधित सवाल पूछेंगी। लाभुकों से मिले फीडबैक को विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करेंगी।इस संदर्भ में बाल विकास विभाग कि परियोजना पदादिकारी शशिकला कुमारी ने बताया कि निदेशालय के निर्देश के तहत महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया गया है। औचक तौर पर फोटो व वीडियो भी अपलोड करने होंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में लाभुकों को गृह भ्रमण कर बाल विकास विभाग की सेविकाएं सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। अब तक यह आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं द्वारा ही किया जाता रहा है।

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