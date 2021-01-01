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इस्तेमाल:दुकानदार कर रहे है नकली बाटों का इस्तेमाल

भभुआ4 घंटे पहले
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इन दिनों नकली बाटों का इस्तेमाल फुटपाथी दुकानदार धड़ल्ले से कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन व माप तौल विभाग खामोश है। सबसे ज्यादा नकली बाटों का इस्तेमाल सब्जी दुकानदार कर रहे हैं। दुकानदारों द्वारा नकली बाटों का प्रयोग किए जाने से ग्राहक ठगे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार लोगों ने प्रशासन से शिकायत की मगर प्रशासन द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।

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