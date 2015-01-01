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समस्या:भभुआ के विभिन्न मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट खराब, लोग परेशान

भभुआ3 घंटे पहले
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नगर परिषद के लाखों रुपए खर्च करने के बाद शहर के कई मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई पर जब ये खराब हो रही है, इसे कई मोहल्लों में ठीक नहीं किया जा रहा है। असल में शहर में कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब होने लगी है। लेकिन नगर परिषद मरम्मत कराने में पीछे दिख रहा है। सड़कों पर लगी बिगड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है।

इस हालत में खासकर देर शाम में पैदल आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। कुछ साल पहले जब भभुआ नगर की विभिन्न मोहल्लों में सभी स्ट्रीट लाइट्स जलती थीं, तो शाम होते ही मोहल्ला रोशन हो जाता था। कुछ ही दिनों के बाद ही कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब होने लगी।

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