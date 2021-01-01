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परेशानी:अंग्रेजी के पेपर में छात्र की तबीयत बिगड़ी

भभुआ4 घंटे पहले
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इंटरमीडिएट की परीक्षा के दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा दे रही एक परीक्षार्थी की तबीयत बिगड़ गई। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सक उसका इलाज किए। जानकारी के अनुसार नगर के प्लस टू उच्च विद्यालय में द्वितीय पाली की परीक्षा में चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी नीतू कुमारी परीक्षा दे रही थी।

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