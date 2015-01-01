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छापेमारी:चांद में 42 लीटर अंग्रेजी शराब व बीयर के साथ सप्लायर गिरफ्तार

भभुआएक घंटा पहले
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  • चांद थाना पुलिस ने की कार्रवाई,साइकिल से लाता है शराब की खेप

चांद थाना इलाके में 42 लीटर अंग्रेजी शराब व बियर के साथ एक सप्लायर को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर चांद थाना पुलिस ने की है। गिरफ्तार सप्लायर चांद थाना क्षेत्र के बसहां गांव निवासी महादेव चौहान का पुत्र विकास चौहान है। थाना पुलिस ने रेडिको ब्रांड 8 पीएम के अंग्रेजी शराब 180 एमएल के 96 टेट्रा पैक, सील बंद 500 एमएल के किंगफिशर ब्रांड के 48 बोतल यानि कुल अंग्रेजी शराब व बियर मिलाकर 41.280 लीटर शराब बरामद करते हुए जब्त की गई है। एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया है कि चांद थाना पुलिस को रात्रि करीब 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली की एक व्यक्ति लाल रंग की पुरानी साइकिल से अंग्रेजी शराब परिवहन कर रहा है जिसे गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ किए जाने पर आरोपी विकास चौहान ने बताया कि पूर्व में छह-सात बार सैदपुर उत्तर प्रदेश से शराब लाकर अपने खेत पर रखकर बिक्री कर चुका है।

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