पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशासन का रवैया सख्त:खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन का रवैया सख्त

भभुआ6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। कहा है कि प्रखंडों में पदाधिकारी खाद विक्रेताओं की निगरानी करें। जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने कहा के खाद की वितरण में किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर विक्रेताओं के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। नियम संगत व निर्धारित दर पर ही विक्रेता खाद बेचने के लिए अधिकृत हैं। अधिक राशि वसूली पर कार्रवाई होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser