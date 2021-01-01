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कवायद:शहर के हर घर में नगर परिषद बांटेगी जूट के कैरी बैग

भभुआ6 घंटे पहले
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  • नगर परिषद क्षेत्र में हैं करीब 20,000 हाउसहोल्ड, शहर को प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए की जा रही है पहल

शहर को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए नगर परिषद प्रत्येक हाउसहोल्ड को जुट का बना कैरी बैग वितरित करेगा। ताकि पॉलिथीन का उपयोग न हो। लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रोत्साहितभी हों। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। वहीं लोगों को पॉलिथीन का विकल्प भी सुलभ हो जाएगा। इससे लीगों के आदत परिवर्तन में भी सहायता मिलेगी। हाल ही में संपन्न हुई नगर परिषद बोर्ड की सामान्य बैठक में इसे रखा गया है। उम्मीद है कि विभाग की सहमति के बाद नगर परिषद शहरी क्षेत्र में हाउसहोल्ड के अनुरूप जूट का कैरी बैग वितरित करेगा।
शहरी क्षेत्र में पॉलीथिन का उपयोग जलनिकासी में भी बन रहा है बाधक
नगर परिषद की आधिकारिक जनों का मानना है कि पॉलीथिन का उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यह पूर्णरूप से भी प्रतिबंधित है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पॉलिथीन के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन चोरी छुपे पॉलिथीन का उपयोग शहरी क्षेत्रों में तो हो ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका चलन तेजी से बढ़ा है। वही पॉलीथिन का उपयोग शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए भी गंभीर समस्या बन गया है। माना जा रहा है कि हर साल बरसात के पूर्व जलजमाव व पानी की निकासी के लिए शहर के विभिन्न वार्डों की नालियों की साफ-सफाई कराई जाती है। बावजूद नालियों में कचरा के तौर पर पॉलिथीन के जमा होने से जाम लग जाता है। ऐसे में बारिश की शुरुआत के साथ ही जलजमाव व पानी निकासी की समस्या सामने आने लगती है। इससे निपटने के लिए भी जूट का कैरी बैग( नेचर फ्रेंडली) को प्रोत्साहन की जरूरत मानी जा रही है।

कचरा प्रबंधन में भी परेशानी खड़ी कर रहा है

पॉलीथिन शहर की स्वच्छता व कचरा प्रबंधन में भी परेशानी खड़ी कर रहा है। बताया गया है कि शहर से निकलने वाले कचरा में अधिकांश हिस्सा पॉलिथीन का होने के चलते ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाता। यह समस्या तब आ रही है जब शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के दूसरे चरण की शीघ्र शुरुआत होनी है। अब शहर ओडीएफ प्लस की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में पॉलिथीन कचरा प्रबंधन में भी बाधक बन रहा है। विदित हो कि करीब 2 साल पहले नगर परिषद में कचरा प्रबंधन के तौर पर शहर के विभिन्न हाउसहोल्ड में बाल्टी वितरण कराया था।

तब प्रत्येक हाउसहोल्ड के लिए वार्ड पार्षदों के माध्यम से दो-दो बाल्टी प्रत्येक घर के लिए वितरित की गई थी। इनमें गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखे जाने थे। अब इन बाल्टियों का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में नगर परिषद भभुआ के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि शहर को पॉलीथिनमुक्त करने के लिए आमजन में जागरुकता जरूरी है। इस लिहाज से नगर परिषद ने जूट के कैरी बैग वितरण का निर्णय लिया है। प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

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