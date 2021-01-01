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दुस्साहस:परीक्षार्थी को एक बदमाश और उसके साथियों ने पीटा

भभुआ4 घंटे पहले
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सोनहन बस स्टैंड में एक परीक्षार्थी को एक बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी।जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया,जहां चिकित्सक भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं। घायल परीक्षार्थी सोनहन थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव निवासी मुरारी चौरसिया का पुत्र निरंजन चौरसिया बताया गया है। जो नगर के लक्ष्य पब्लिक स्कूल में प्रथम पाली में परीक्षा देकर अपने एक साथी का एडमिट कार्ड लाने के लिए अटल बिहारी हाई स्कूल गया था,बताया गया कि वह वहां से लौटकर वाहन बस स्टैंड में अपने गांव जाने के लिए ऑटो में बैठा था, तभी सोनहन थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी एक बदमाश 4-5 अन्य साथियों के साथ उसके साथ मारपीट कर दिया।

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