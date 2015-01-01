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सुविधा:गृहभ्रमण कर केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं लाभुकों तक पहुंचाएंगी

भभुआएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाल विकास विभाग के निदेशालय ने नया निर्देश पत्र जारी किया है। जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाएं पोषक क्षेत्र में गृहभ्रमण कर लाभकारी कार्यक्रमों को लाभुकों तक पहुंचाएंगी। यह आदेश अगले आदेश तक के लिए विस्तारित किया गया है। इसके पहले यह व्यवस्था 20 जून तक के लिए लागू की गई थी। फिर इसका विस्तार किया गया था।

निदेशक ने बाल विकास की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए निर्देश पत्र में कहा है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व लाभुकों को इकट्ठा कर कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ लाभुकों को उनके घर तक गृह भ्रमण कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न तरह की योजनाओं के लाभ सीधे लाभुकों के बैंक खाते में दिए जा रहे हैं।

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