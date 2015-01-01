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ताला:शौचालय में हमेशा लटका रहता है ताला

भभुआएक घंटा पहले
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कलेक्ट्रेट परिसर स्तिथ विकास भवन के समीप बने महिला शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है।जिसकी वजह से महिलाओं को शौच के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।कलेक्ट्रेट परिसर ही नहीं शहर में बने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति भी जुदा नहीं है।सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए बनाए गए शौचालय हमेशा बंद ही रहते हैं।

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