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चोरी:चोरों ने बाउंड्री लांघ कर बोलेरो की बैटरी उड़ाई

भभुआ6 घंटे पहले
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मुख्य मार्ग स्थित एक कटरे से शनिवार की रात चोरों ने बुलोरो के कई पार्ट्स ले उड़े। जानकारी के अनुसार मुख्य सड़क स्थित पीएनबी बैंक के सामने हैदर कटरा की बाउंड्री में चोर मकान के पीछे से सीढ़ी के सहारे प्रवेश कर कटरे के लान में खड़ी नुआंव गांव निवासी मल्लू अब्बासी की बोलेरो की बैटरी,टेप एवं अन्य सामान की चोरी कर चंपत हो गए। सिलाई मशीन को भी मोटर भी ले गए।

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