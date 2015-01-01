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असुविधा:जिले में संचालित कई एटीएम बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नही

भभुआ3 घंटे पहले
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जिले में संचालित कई एटीएम बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नही है। दरअसल कोरोना काल में एटीएम बूथों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश था,लेकिन यह व्यवस्था कई एटीएम बूथों पर नही दिख रहा। उधर, शहर में विभिन्न बैंकों की एटीएम व्यवस्था शोभा की वस्तु बन कर रह गई है।इनकी व्यवस्था इन दिनों चरमरा गई है।

जिसकी वजह से जिन बैंकों के एटीएम खुले हुए हैं उन पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके अलावा बैंकों की मुख्य शाखाओं पर भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी मुश्किल हो रहा है।बता दें कि भभुआ शहर में ही विभिन्न बैंकों के बीस से अधिक एटीएम संचालित हैं। जिसमें से दो दर्जन से अधिक एटीएम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

बैंकों के एटीएम में लिंक फेल होने की समस्या बनी हुई है। जिसकी वजह से लोगों को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है।वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान बैंक प्रबंधन भी जारी गाइडलाइन का पालन शत प्रतिशत नहीं कर रहा है।इस मामले में एटीएम और बैंक अपने काम से जाने वाले लोग भी लापरवाह बने हुए हैं।

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