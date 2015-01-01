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केस:खेत में पराली जलाते पकड़े जाने पर होगा केस

भभुआएक घंटा पहले
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  • तीन सालों तक नही मिलेगा योजनाओं का लाभ

जिले में जो किसान खेत में फसल का अवशेष जलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ विगत तीन सालों तक नहीं मिलेगा। कारण की खेतों में पराली जलाना कानूनी अपराध है। खेतों में आग लगाने वाले किसानों की पहचान क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा की जाएगी। जो किसान अपने खेतों में आग लगाते हैं उनके विरुद्ध पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगी। जो किसान अपने खेतों में आग लगाते हुए पाए जाएंगे उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी कृषि समन्वयक किसान सलाहकार प्रखंड तकनीकी प्रबंधक तकनीकी प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण सील रह कर किसानों को खेतों में आग लगाने से रोकने में सक्रिय रहें।

पराली जलाने की प्रथा की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा
दरअसल खेतों में पराली जलाने की प्रथा की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हार्वेस्टर से फसल की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष को कुट्टी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हार्वेस्टर सिस्टम में रीपर लगाना अनिवार्य किया जा चुका है।

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