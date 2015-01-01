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विभाग की तैयारी:ग्रीन जोन के अस्पतालाें में होगी गर्भवतियाें की जांच

भभुआएक घंटा पहले
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  • प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 नवंबर को आयोजित किये जायेंगे कार्यक्रम

राज्य स्वास्थ्य समिति के मातृ स्वास्थ्य राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने दिये आवश्यक निर्देश
स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की हर कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह 09 तारीख को गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। लेकिन कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देशों के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति ने सिविल सर्जन, अस्पताल के अधीक्षक को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं।

राज्य स्वास्थ्य समिति, मातृ स्वास्थ्य की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ सरिता ने पत्र के माध्यम से भेजे निर्देश में कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम प्रत्येक माह के 9 तारीख को भारत सरकार के नये गाइडलाइन के आलोक में जिलों के कंटेंटमेंट जोन तथा बफर जोर को छोड़ कर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। इस माह 9 नवंबर को इसी दिशा निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। ग्रीन जोन में आने वाले और बफर जोन से बाहर के स्वास्थ्य संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाए। इसके साथ ही इस माह में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच का प्रतिवेदन पमसा पोर्टल पर 15 तारीख तक अपलोड करवाने के लिए भी कहा गया है।

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