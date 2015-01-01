पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चोर:घर के दरवाजे पर खड़ी बाइक उड़ा ले गए चोर

भभुआएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

घर के दरवाजे पर खड़ी एक बाइक अज्ञात चोर बाइक उड़ा ले गए। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले को लेकर भभुआ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी राज कुमार निषाद ने कहा है कि बीते 31 तारीख की रात मेरी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 45 के/ 4597 था,अपने दरवाजे पर लगाया था। सुबह में देखा कि हमारी बाइक दरवाजे पर नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें